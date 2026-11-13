VakıfBank, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı yaklaşımını küresel bir çerçeveye taşıyarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin imzacısı oldu. COP31 Yeşil Bölge’deki VakıfBank alanında düzenlenen imza törenine VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve UNEP FI Başkanı Eric Usher katıldı.

2019 yılında hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri, sürdürülebilir bankacılık alanında dünyanın önde gelen uluslararası çerçeveleri arasında yer alıyor. Prensipler, bankaların strateji ve faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

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Küresel bankacılık varlıklarının yaklaşık yarısını temsil eden imzacı bankalar ise faaliyetlerinin ekonomi, toplum ve çevre üzerindeki etkilerini analiz etmeyi, bu doğrultuda somut hedefler belirlemeyi ve kaydettikleri ilerlemeyi düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmayı taahhüt ediyor.

"KALKINMA ODAKLI SORUMLU BANKACILIK ANLAYIŞIMIZI KÜRESEL BİR ÇERÇEVEYE TAŞIYORUZ"

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen COP31’de Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Attığımız imzayla uzun yıllardır benimsediğimiz kalkınma ve sorumlu bankacılık anlayışını küresel bir çerçeveye taşıyor, dünya genelindeki bankalarla ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. VakıfBank olarak finansmanı, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında stratejik bir araç olarak değerlendirmekteyiz.

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Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı yaklaşımımız doğrultusunda uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynakları öncelikli yatırım alanlarına yönlendirerek üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemekte; ülkemiz ekonomisine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.”

İklim değişikliği ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi gelişmelerin reel sektörün dönüşümünü hızlandırdığına dikkat çeken Arslan, şöyle devam etti:

“İşletmelerimizin rekabet güçlerini koruyabilmeleri için ihtiyaç duydukları bu dönüşümü finanse etmeyi, ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki bankacılığın başarısı yalnızca oluşturduğu finansal değerle değil, bu değerin ekonomiye, topluma ve çevreye sağladığı katkıyla da ölçülmelidir.”

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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İŞ STRATEJİSİNE VE FİNANSMAN KARARLARINA ENTEGRE ETME KARARLILIĞI

UNEP FI Başkanı Eric Usher: “VakıfBank’ın Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri topluluğuna katılmasından memnuniyet duyuyor ve bankayı sürdürülebilirlik yolculuğunda attığı bu önemli adımdan dolayı tebrik ediyoruz. VakıfBank, prensiplerin imzacısı olarak sürdürülebilirliği temel iş stratejisine ve finansman kararlarına entegre etme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

ÖLÇÜLEBİLİR VE DENETLENEBİLİR BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU

Sorumlu Bankacılık Prensipleri, VakıfBank’ın sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara bir yenisini daha ekliyor. VakıfBank, finanse ettiği emisyonları hesaplıyor ve 2015 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) raporlama yapıyor.

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Banka, 2024 faaliyet yılından itibaren sürdürülebilirlik raporlarını Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) uygun olarak yayımlıyor; iklimle ilgili risk ve fırsatları ve sera gazı emisyonlarını yönetim kurulunun gözetiminde finansal kararlarına ve stratejik hedeflerine yansıtıyor.

VakıfBank, UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri kapsamında üstlendiği taahhütleri iş süreçlerine ve bankacılık uygulamalarına entegre ederek sorumlu bankacılık alanındaki kurumsal kapasitesini geliştirmeyi ve sürdürülebilir finansman çalışmalarını ileriye taşımayı hedefliyor.