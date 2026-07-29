Yabancı plakalı araçlara yönelik yeni düzenleme

'Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanmaları durumunda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi sistemlere abone olmaları ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmaları esas kılındı.

Sürücüsünün vatandaşlığına bakılmaksızın geçiş ücreti ve ceza borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Sürücüler borçlarını sınırda ödeyebilecek.

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarına göre KGM tarafından, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası verilecek. Ancak, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlerden idari para cezası tahsil edilmeyecek.

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beşinci günden sonra ise geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte dört katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.