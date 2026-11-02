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        Haberler Ekonomi Teknoloji "Yapay zeka çoğu bilim insanından daha zeki"

        "Yapay zeka çoğu bilim insanından daha zeki"

        ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yapay zekanın bu yılın başından bu yana gelişimine dikkati çekerek, "Bu yılın başında yapay zeka en zeki bilim insanlarımız kadar akıllı değildi. Ancak şimdi çoğu (bilim insanından) daha zeki." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yapay zeka çoğu bilim insanından daha zeki"

        Altman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de katıldığı bir programda yapay zekanın gelişimine ilişkin açıklamalar yaptı.

        Yapay zekanın senenin başından bu yana gelişimine dikkati çeken Altman, "Bu yılın başında yapay zeka en zeki bilim insanlarımız kadar akıllı değildi. Ancak şimdi çoğu (bilim insanından) daha zeki." değerlendirmesini yaptı.

        Altman, yapay zekanın eskiden beyaz yakalı meslek gruplarının işlerini yapamadığını ancak artık büyük çoğunlukla yapabildiğini söyleyerek, "Bu durumu gayet iyi bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Teknolojideki bu gelişimin insanların birçok konuda düşünüşünü değiştireceğini savunan Altman, "Ekonomiyi son derece aksatır gibi görünse de insanlar bu konuda gergin olsa da bence süreci yönetebileceğiz. İşlerimizi (bu gelişmelere göre) düzenleyeceğiz." şeklinde konuştu.

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