Küresel ölçekte merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ederken, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Halihazırda yapay zekadaki yüksek beklentiler ciddi biçimde sorgulanıyor. Sektörün yatırım döngüsüne duyarlılığı, şirket ve hisse bazlı gelişmelerin küresel piyasalara yansımasını artırıyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki yönetim belirsizliği kısmen giderilse de, üst düzey çalışanların istifa eden eski üst yönetici (CEO) Jensen Huang ile birlikte yol yürümek istediği şirketin geleceğine yönelik riskleri canlı tutuyor.

Kaliforniya Başsavcılığı ise Nvidia'dan bilgi ve belge isterken, gelişmiş çiplerin veya gizli bilgilerin Çin'e ulaşıp ulaşmadığını, ayrıca yatırımcıların yanıltılıp yanıltılmadığını inceliyor. Jensen Huang'ın bu konular üzerine ay sonu veya aralık ayı başında Kongre'de ifade vermesi bekleniyor.

REKLAM

Ayrıca ABD'li yarı iletken şirketi AMD'nin ise müşterilerine verdiği finansman desteği sorgulanırken, Hunterbrook Media'nın raporunda, veri merkezi kiralarına verilen garantiler ve satılamayan bulut kapasitesi taahhütleri tartışıldı. Şirketin, Çin bağlantılarına dair ihracat kısıtlaması iddiaları da gündeme gelirken, AMD hisseleri yüzde 7,7 değer kaybetti.

Bu gelişmeler yapay zeka ve teknoloji alanındaki soru işaretlerini belirginleştirirken, mevcut enflasyon riskleri ile küresel merkez bankalarının sıkılaşma sürecine ilişkin beklentiler de fiyatlamaları zorluyor.

Öte yandan Fed'in para politikasında daha şahin bir tutum sergileyeceğine ilişkin öngörüler gücünü korurken, para piyasalarında bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

REKLAM

Bu arada Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in hisseleri, Nasdaq'taki ilk işlem gününde yükseliş kaydetti. Anthropic’in borsaya girişinde ilk talep güçlü gelirken sonrasındaki kar satışlarıyla hisse kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım'da sona eren haftada 203 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TRUMP, ÜÇ LİDER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİN BAŞARILI GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan Çin'den ABD'ye dönüş yolculuğu sırasında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, üç lider arasındaki görüşmeyi "başarılı" olarak nitelendirdi. Görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yapay zeka veya kendi ifadesiyle "süper zeka" alanında bazı sınırlayıcı önlemler üzerinde konuştuklarını aktardı.

REKLAM

Bu önlemlerin neler olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, liderlerle yaptığı görüşmelerin büyük ölçüde Ukrayna'ya odaklandığını, İran'la savaşın ise neredeyse hiç gündeme gelmediğini ifade etti.

Axios haber platformuna da telefonla bir açıklama yapan ABD Başkanı, İran'la ilgili acelesinin olmadığını belirterek, "İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Buna ilave olarak ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Başkan Trump'ın İran'a saldırı düzenlemesinin engellenmesini öngören savaş yetkileri tasarısını reddetti.

REKLAM

Hisse piyasalarındaki satış baskısı yatırımcıların güvenli liman özelliği bulunan tahvile yönelimini artırdı. Dün yüzde 5,11'e kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan düşüşle yüzde 5,05'e indi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yeni günde de düşmeye devam ederek yüzde 5,02'de işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 103,8 seviyesinde bulunurken, Fed'e ilişkin faiz artışı beklentileri ve hisse piyasasındaki satış baskısıyla oluşan likidite ihtiyacı altındaki düşüşü derinleştirdi. Altının ons fiyatı yüzde 3,7 değer kaybıyla 3 bin 522 dolara inerek 8 Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

REKLAM

Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 92,3 dolarda bulunuyor. Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,02, Nasdaq endeksi yüzde 2,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,19 düşerken, ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün satıcılı bir seyir izlerken, halihazırda küresel çaptaki riskler bölge piyasalarında etkili oldu.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzına gelen güçlü talep bölgede yarı iletken ve teknoloji şirketleri hisselerini desteklemesine karşın ülke borsaları sağlık, bankacılık ve otomotiv sektörü öncülüğünde düşüş kaydetti.

REKLAM

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Analistler, bölgede bugün veri takviminin genel olarak sakin olduğunu belirterek, Almanya'da ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklendiğini kaydetti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda Kiev'i hedef alan füzelerin çok sayıda Avrupa ve Avrupa dışı ülkenin büyükelçilik binalarına zarar verdiğini belirterek, Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisini çağıracaklarını bildirdi.

REKLAM

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,06, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,81 düştü.

ASYA BORSALARI ÇİP HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE SERT DÜŞTÜ

ABD ve Avrupa'daki satıcılı seyir yeni günde Asya tarafına da sirayet etti. Yapay zeka hisselerindeki düşüşün derinleşmesiyle Asya borsalarında çip hisseleri öncülüğünde sert satışlar gözleniyor. Analistler, Anthropic'in rekor kıran halka arzının ardından yatırımcıların makro ortamı yeniden değerlendirmeye devam etmesiyle riskten kaçma eğiliminin yoğunlaştığını kaydetti.

REKLAM

Güney Kore'de yarı iletken ve çip hisselerindeki kayıplar yüzde 10'a yaklaşırken, yapay zeka maruziyeti yüksek olan Japonya merkezli SoftBank Group Corp'un hisseleri yüzde 14,5 geriledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,3 ile tahminlerin altında gerçekleşirken, çekirdek enflasyon da yüzde 2,2 ile öngörülerin altında kaldı.

Öte yandan Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

REKLAM

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,3 değer kaybetti.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 11.400,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,61 geriledi.

Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sahip olduğu Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarındaki donmuş oy haklarının çözülmesine karar verdi.

REKLAM

Dolar/TL dünü 50,4620'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 50,5640'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, İngiltere'de perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.600 ve 11.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.