Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı üçüncü çeyrek Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,3, daire sayısı yüzde 1,6 ve yüzölçüm yüzde 2,2 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 80,7'si belediyeler tarafından verildi

2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün yüzde 80,7'si belediyeler, yüzde 19,3’ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 68,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 39,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,1 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

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Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 11,0 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 16,9, daire sayısı yüzde 21,1 ve yüzölçüm yüzde 11,0 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 78,5’i belediyeler tarafından verildi

2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün yüzde 78,5’i belediyeler, yüzde 21,5’i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 71,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,4 milyon m ile sanayi binaları ve depolar izledi.

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Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı toplam yüzölçümü yüzde 1,7 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,1, daire sayısı yüzde 1,3 ve yüzölçüm yüzde 1,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,8 azalırken, daire sayısı yüzde 0,6 ve yüzölçüm yüzde 3,2 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı kullanma izin belgesi toplam yüzölçümü yüzde 10,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 16,8, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüzölçüm yüzde 10,9 arttı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1, daire sayısı yüzde 5,6 ve yüzölçüm yüzde 4 arttı.