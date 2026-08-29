Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.641,56 %0,45
        DOLAR 48,2387 %0,23
        EURO 55,8944 %-0,46
        GRAM ALTIN 6.908,74 %-3,01
        BITCOIN 77.586,00 %0,23
        FAİZ 40,10 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 102,97 %-4,01
        GBP/TRY 65,3698 %-0,25
        EUR/USD 1,1585 %-0,58
        BRENT PETROL 88,03 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 11.295,79 %-3,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni kayıt sayısı 5 bini geçti

        Yeni kayıt sayısı 5 bini geçti

        Türkiye'de İHA pilotluğuna yönelik başvurular 2026'nın başından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 arttı. Yılın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA kayıt altına alınırken, kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İHA pilotluğuna başvurular yüzde 367 arttı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki İHA ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sivil havacılık alanında yürütülen eğitim ve çalışmalar kapsamında İHA pilotluğuna yönelik başvurulara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 367 arttı" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "YILIN BAŞINDAN BU YANA 5 BİN 300 YENİ İHA'YI KAYIT ALTINA ALDIK"

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında İHA’lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, "İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA’yı kayıt altına aldık" bilgisini paylaştı.

        REKLAM

        Uraloğlu, 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sistemi’nde kayıtlı İHA sayısının 94 bin 230 olduğunu dile getirerek, "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 845 bin 456’ya ulaştı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iha
        #teknoloji
        #havacılık
        #Sivil Havacılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Adadan adaya yürüyorlar
        Adadan adaya yürüyorlar
        Güzellik merkezinde skandal!
        Güzellik merkezinde skandal!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        "Bu aşk partnerliği değil"
        "Bu aşk partnerliği değil"