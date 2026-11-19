Volkswagen, kompakt SUV modeli T-Roc'un yüksek performanslı R versiyonunu yeniledi. İkinci nesil T-Roc üzerine geliştirilen yeni model, markanın performans otomobillerinde kullanacağı teknolojileri de beraberinde getiriyor.

Golf R ile benzer sürüş özellikleri sunmayı hedefleyen T-Roc R, 2.0 litrelik turbo benzinli motorunu 48 volt hafif hibrit teknolojisiyle birleştiriyor.

Bu sistem, Volkswagen'in R modellerinde ilk kez kullanılırken yeni Euro 7 emisyon standartlarına uyum sağlamayı da amaçlıyor.

333 BEYGİR GÜÇ VE DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

Yeni T-Roc R'de 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. 333 beygir güç ve 420 Nm tork üreten motor, yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte çalışıyor.

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Elektrik destekli kompresör ve değişken geometrili turbo sayesinde özellikle düşük motor devirlerinde gaz tepkilerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Maksimum torkun 1.900 devirden itibaren sunulması da bu gelişimi destekliyor.

Modelin 0'dan 100 km/sa hıza yaklaşık 5 saniyede ulaşması bekleniyor. Yeni T-Roc R'de ayrıca motorun çalıştırılması sırasında devir yükselmesini ve egzoz sesini belirginleştiren Motorsport Start özelliği bulunuyor.

DRİFT İÇİN ÖZEL MOD

Volkswagen, yeni T-Roc R'de ilk kez tork yönlendirme özellikli R-Performance arka diferansiyelini kullanıyor.

Golf R'de de bulunan sistem, gücü arka tekerlekler arasında dağıtarak viraj performansını artırmayı amaçlıyor.

Drift modunun yanı sıra Nürburgring pistine özel geliştirilen Special sürüş modu da sunuluyor.

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Yenilenen süspansiyon geometrisi, adaptif amortisörler, daha kalın denge çubukları ve güçlendirilmiş bağlantı noktalarıyla aracın yol tutuş özellikleri geliştirildi. Standart olarak 19 inç jantlarla sunulacak modelde isteğe bağlı 20 inç dövme jantlar da tercih edilebilecek.

TASARIMDA ÖZEL DETAYLAR

Yeni T-Roc R, yeniden tasarlanan ön tamponu, arka difüzörü ve dört egzoz çıkışıyla standart modelden ayrılıyor.

Daha büyük egzoz uçlarına sahip Akrapovic sistemi de seçenekler arasında bulunuyor. Mavi fren kaliperleri, karartılmış arka aydınlatmalar ve R logoları sportif görünümü tamamlıyor.

İç mekanda ise dijital gösterge ekranları, performans verilerini gösteren özel arayüzler ve R sürüş moduna doğrudan erişim sağlayan düğmeye sahip direksiyon öne çıkıyor.

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Almanya'da 59 bin 995 eurodan satışa çıkan modelin Türkiye satış takvimi ve fiyatına ilişkin de henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.