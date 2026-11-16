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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ziraat Bankası’ndan COP31’de 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik odaklı finansman

        Ziraat Bankası’ndan COP31’de 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik odaklı finansman

        Ziraat Bankası, COP31 kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği yeni iş birlikleri ile 2 milyar dolar karşılığı sürdürülebilir kalkınma odaklı finansman anlaşmasına imza attı. KfW IPEX-Bank, JICA, SMBC ve Citibank ile gerçekleştirilen anlaşmaların yanı sıra 1,1 milyar dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik odaklı finansman

        Ziraat Bankası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da gerçekleştirdiği finansman anlaşmaları ve iş birlikleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik adımlar attı.

        Bu kapsamda Ziraat Bankası; Almanya’nın ihracat finansman kuruluşu KfW IPEX-Bank ile 500 milyon euroya kadar finansman iş birliği, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ve SMBC Grubu ortaklığıyla sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik 300 milyon dolarlık finansman işlemi için niyet mektubu ve Citibank ile 100 milyon dolarlık Sosyal Kredi anlaşması imzaladı.

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        Banka ayrıca, 2026 yılındaki ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini de COP31 kapsamında düzenlenen imza töreniyle tamamladı. Böylece COP31 çerçevesinde gerçekleştirilen iş birlikleri ve finansman işlemleriyle yaklaşık 2 milyar dolar karşılığı sürdürülebilir kalkınma odaklı uluslararası finansman hacmine ulaşıldı.

        Uluslararası finans kuruluşlarıyla stratejik iş birlikleri

        Ziraat Bankası ile KfW IPEX-Bank arasında imzalanan ve 500 milyon euroya kadar ulaşması öngörülen finansman iş birliği, rüzgâr enerjisi yatırımlarının ve reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesini hedefliyor.

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        JICA ve SMBC Grubu ortak finansmanıyla gerçekleştirilmesi planlanan 300 milyon dolarlık işlem ise sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi ve kırsal kalkınma odaklı yatırımların finansmanına katkı sağlayacak.

        Citibank ile imzalanan 100 milyon dolarlık Sosyal Kredi anlaşması kapsamında da tarım sektöründe pozitif sosyal etki oluşturacak projelerin ve kapsayıcı büyümeyi destekleyen girişimlerin finansmanı hedefleniyor.

        18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

        Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardaki güçlü muhabir banka ilişkilerinin ve yatırımcı güveninin önemli göstergelerinden biri olan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinde de başarılı performansını sürdürdü.

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        2026 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen ve 18 ülkeden 37 bankanın katıldığı işlem kapsamında 594 milyon dolar ve 454 milyon euro olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar tutarında kaynak sağlandı.

        Sürdürülebilirlik bağlantılı kredi olarak yapılandırılan işlemin performans kriterleri; yeşil varlık oranını artıran finansman faaliyetleri ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi olarak belirlendi.

        Nisan ayında sağlanan 1,75 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin ardından gerçekleştirilen bu son işlemle birlikte Ziraat Bankası’nın 2026 yılında sendikasyon kredileri aracılığıyla Türkiye ekonomisine kazandırdığı toplam dış kaynak tutarı 2,9 milyar dolara ulaştı.

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        Alpaslan Çakar: “Türkiye ekonomisine nitelikli ve uzun vadeli kaynak kazandırmayı sürdürüyoruz”

        COP31 kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen imza törenleri ve değerlendirme toplantılarında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sürdürülebilir finansmanın Banka’nın uzun vadeli stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

        “Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında çevresel ve sosyal etki odaklı finansmanın kritik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma vizyonunu uluslararası platformda ortaya koyması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz finansman anlaşmaları hem ülkemize duyulan güvenin hem de Ziraat Bankası’nın uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunun somut bir göstergesidir.

        KfW IPEX-Bank ile gerçekleştirdiğimiz 500 milyon euroya kadar finansman iş birliğiyle yenilenebilir enerji yatırımlarının ve reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesine katkı sağlayacağız. JICA ve SMBC ortaklığıyla planladığımız 300 milyon dolarlık finansman işlemiyle sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına daha güçlü destek sunmayı hedefliyoruz. Citibank ile imzaladığımız 100 milyon dolarlık Sosyal Kredi ise tarım sektöründe sosyal etki oluşturan ve kapsayıcı büyümeyi destekleyen projelerin finansmanında kullanılacak.

        Bu anlaşmalarla birlikte COP31 kapsamında 2 milyar dolar karşılığı sürdürülebilir kalkınma odaklı uluslararası finansman iş birliği hacmine ulaştık. Diğer taraftan, 2026 yılında gerçekleştirdiğimiz iki sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi aracılığıyla toplam 2,9 milyar dolar tutarında dış kaynağı ülkemiz ekonomisine kazandırdık.

        Farklı ülkelerden uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz güçlü iş birliği ağı, Türkiye ekonomisine nitelikli, uzun vadeli ve sürdürülebilir kaynak sağlama kapasitemizi güçlendiriyor. Sorumlu bankacılığı uzun yıllardır stratejimizin merkezinde konumlandıran bir banka olarak, finansmanın yalnızca ekonomik büyümeye değil, çevresel ve sosyal kalkınmaya da hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz.

        COP31’in ülkemizde düzenlenmesi, bu alandaki sorumluluğumuzu ve öncü rolümüzü daha da anlamlı hâle getiriyor. Ziraat Bankası olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda sürdürülebilir dönüşümün finansmanına katkı sunmaya ve ülkemize uluslararası piyasalardan nitelikli kaynak kazandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

        Ana sponsoru olduğumuz Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP31)’de gerek imzaladığımız anlaşmalar gerekse düzenlediğimiz paneller ve etkinliklerle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. “Diyalog, uzlaşı, aksiyon” mottosuyla gelecek nesiller için önemli adımların atıldığı bu zirvede “Bir Bankadan Daha Fazlası” olarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz.

        Bu önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm uluslararası finans kuruluşlarına teşekkür ediyorum."

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        #cop31
        #finansman
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