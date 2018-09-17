Ekonomik düzenlemeler
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Ekonomik düzenlemeler iş dünyasını memnun etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin hesaplamalarda kur farkından doğan zararların 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacağını belirterek, "İş dünyamızın talepleri doğrultusunda önemli bir düzenlemeyi uygulamaya alan hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadesini kullandı

17.09.2018 - 15:41 | Güncelleme: AA

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, BTSO'nun iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin girişimlerinin sonuç vermeye devam ettiğini bildirdi.

Şirketlerin kur farkı zararına karşı hukuken korunmasına ilişkin önemli bir düzenlemenin daha hayata geçirildiğini belirten Burkay, "Sermaye kaybı veya borca bataklık hesaplanırken kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacak. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda önemli bir düzenlemeyi uygulamaya alan hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Burkay, Türkiye'nin döviz merkezli saldırılara maruz kaldığını anımsatarak, ekonomi yönetiminin finans ve bankacılık sektörleriyle birlikte reel sektörü de kapsayan düzenlemeleri hayata geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Şirketlerin kur farkı zararına karşı koruma altına alınmasını talep ettiklerini hatırlatan Burkay, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeyle şirketlerimizin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacak.

Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte üretim ve ihracattan asla vazgeçmemeliyiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa'da, odamızın liderliğinde gerek yerli ve milli üretim gerekse de ihracat odaklı projelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Seferberlik ruhuyla kenetlenerek, yaşadığımız bu zorlu süreçten de güçlenerek çıkacağız. Ülkemizin istiklali, milletimizin huzur ve refahı için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle beklentilerimizi hızla hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve bakanlarımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyoruz."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.