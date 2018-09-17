Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, BTSO'nun iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin girişimlerinin sonuç vermeye devam ettiğini bildirdi.

Şirketlerin kur farkı zararına karşı hukuken korunmasına ilişkin önemli bir düzenlemenin daha hayata geçirildiğini belirten Burkay, "Sermaye kaybı veya borca bataklık hesaplanırken kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacak. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda önemli bir düzenlemeyi uygulamaya alan hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Burkay, Türkiye'nin döviz merkezli saldırılara maruz kaldığını anımsatarak, ekonomi yönetiminin finans ve bankacılık sektörleriyle birlikte reel sektörü de kapsayan düzenlemeleri hayata geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Şirketlerin kur farkı zararına karşı koruma altına alınmasını talep ettiklerini hatırlatan Burkay, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeyle şirketlerimizin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacak.

Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte üretim ve ihracattan asla vazgeçmemeliyiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa'da, odamızın liderliğinde gerek yerli ve milli üretim gerekse de ihracat odaklı projelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Seferberlik ruhuyla kenetlenerek, yaşadığımız bu zorlu süreçten de güçlenerek çıkacağız. Ülkemizin istiklali, milletimizin huzur ve refahı için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle beklentilerimizi hızla hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve bakanlarımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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