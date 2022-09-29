Ekonomik güven eylülde yerinde saydı

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TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre endeks ağustosta 94.3 iken, eylül ayında da değişmeyerek 94.3 değerinde kaldı.

İMALATTA DÜŞÜŞ

Endeksi oluşturan alt kollara bakıldığında eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0.3 artarak 72.4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.7 yükselişle 118.2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.7 oranında artarak 115.9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.1 artarak 88.1 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1.2 düşüşle 100.2'ye geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.