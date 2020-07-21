Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türkiye Sigorta Birliği (TSB),Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından bir basın toplantısı düzenleyerek sektörle ilgili güncel değerlendirmelerini paylaşırken, yeni dönem hedeflerini de açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün ülke ekonomisine 127 trilyon lira güvence verdiğini belirterek 2020'nin ilk yarısında ise 247 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşıldığını ve 40.2 milyar liralık prim üretildiğini söyledi. Benli, sigorta sektörünün 2011 ile 219 arasında ortalama yüzde 19, 2019 yılında ise yüzde 26 büyüdüğüne dikkat çekerek, "Geçen yılın aynı dönemine göre büyümemiz pandemiye rağmen hayat dışında yüzde 15, hayat branşında yüzde 59 olmak üzere ortalamada yüzde 21 oldu. Ancak penetrasyon oranları açısından maalesef sektörümüz hak ettiği yerde değil; 2018 sonu itibariyle penetrasyon oranı tüm dünya için yüzde 6 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 2 civarındadır. Sigorta sektörünün toplam aktiflerinin GSYH’ye oranı ise Avrupa’da yüzde 72’yken, ülkemizde yüzde 5,5 düzeyinde seyrediyor. Bu oranı artırmamız gerekiyor. Ülkemiz dünyanın 19. büyük ekonomisi olmasına rağmen sigortacılıkta potansiyeline erişemedi. Mevcut durumda sigortacılık sektörümüz 39. sırada yer alıyor. Dolayısıyla, Türkiye sigorta sektörünün dünyadaki yerinin Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak. Sigorta ve emeklilik sektörü güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek” dedi. Benli'nin verdiği bilgiye göre deprem sigortası DASK hasar ödemesi de 2000 ile 2020 arasında 379 milyona, tarım sigortaları TARSİM ödemeleri ise 2006-2019 arasında 6.4 milyara ulaştı.

BES FONLARI REEL KAZANÇ SAĞLADI

Ekonomiye sağlanan fonların 200 milyar lirayı bulduğunu bildiren Benli, sigorta sektörünün ekonomi yönetiminin de desteği ile ekonomiye uzun vadeli fon sağlamaya devam edeceğini kaydetti. Benli, BES fonlarının 2019'da yüzde 14.4 reel getiri sağladığını OKS fonlarının reel getirisinin yüzde 10.8'i bulduğunu, yılın ilk yarısında ise BES'in yüzde 6.5 ve OKS'nin yüzde 1.4 getiri sağladığını anlatarak uzun vadeli bakıldığında da BES fonlarının 5 yılda TÜFE+3 getiri 10 yılda da TÜFE+4.6 kazanç sağladığını söyledi.

SİGORTACI SADECE KARINA BAKMADI

Covid-19 salgınında devletin aldığı ekonomik tedbirlerde sigorta sektörünün de üzerine düşeni yaptığını belirten Benli, “Salgın kapsamında Tavsiye Kararları yayınladık; Mayıs ayında vadesi dolan RSH kapsamındaki araçların zorunlu trafik sigortası vadesini bir ay uzattık. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerini özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşıladık. Salgında görev alan ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta hekimlerin sorumluluğunu sorumluluk sigortası teminat kapsamına ek prim almadan dahil ettik ve gerek kamu kurumu gerekse özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin Covid-19 ile ilintili görevlerden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin teminat limiti belirledik. Bu kapsamda 41 milyon TL’ si sağlık olmak üzere toplam 400 milyon TL tazminat ödedik; aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk” dedi. Benli bu dönemde sektörün sadece kar beklentisi ile değil ülke ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözönüne alarak hareket ettiğini ve bunun kendisini sevindirdiğini söyledi.

18 YAŞ ALTI İÇİN BES YOLU AÇILMALI

Toplantıda Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni dönem ajandası da aktarıldı. Üst politika belgelerinde bankacılık dışı finans sektörünün geliştirilmesine yönelik vurgu, SEDDK’nın ve Türk Re’nin kuruluşu, kamu otoritesi ve sigorta sektörü arasındaki etkin iletişim ve sinerjinin sektörün gelişimi için pek çok fırsat barındırdığını belirten Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üst politika belgelerinde sigorta ve emeklilik sektörü için belirtilen tedbir ve aksiyonlar öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda OKS, BES fon tutarlarının artırılmasına yönelik adımlar ve 18 yaş altı için BES yolunun açılması gündemimizde sürekli yer alacak. Katılım sigortacılığının teşvik edilmesi, tarım sigortalarının ürün ve risk bazında kapsamının geliştirilmesi, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın yaygınlaştırılması ve Doğal Afet Sigortaları’nda revizyon çalışmaları da yine öncelikli konularımız arasında. Özetle, hayat dışı tarafta zorunlu sigortaların kapsayıcılığının artırılması, trafik sigortasında gider verimliliğinin artırılması, finansal riskler ve tarım sigortalarına; hayat ve BES tarafında ise hayat sigortaları, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve BES’e odaklanacağız. Ayrıca, dijitalleşme, veri analitiğinin daha etkin kullanımı gibi sektörümüzü, geleceğin sigortacılığına hazırlayacak projeleri önemsiyoruz. Sektörümüzün kamu ve paydaşlarla oluşturduğu sinerjinin meyvelerini önümüzdeki dönemde alacağımıza inanıyoruz.”

TOPLUMUN REFAHI İÇİN TAMAMLAYICI EMEKLİLİK

TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez de "18 yaş altına BES yolunun açılması ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne yönelik çalışmalarımız var. Biz ileriye bakmak istiyoruz. Toplumun refahı için böyle bir yapılanmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz" dedi. Kıdem tazminatının yapılacak olan reformla kurulacak fonlarda değerlendirilmesine yönelik olarak da Türkölmez "Kıdem tazminatı düzenlemesi toplumsal uzlaşı üzerine kurulmalı. Kıdem tazminatının işveren katkısını da içerecek şekilde OKS'nin yerine oturtulması önerilerimiz içinde yer alıyor" diye konuştu.

HASAR PRİM ORANLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİM YOK

TSB Yönetim Kurulu Üyesi HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise virüs salgını başladıktan sonra 3 ay boyunca kazaların azalması sonucu hasarların azaldığını ancak son dönemde artan hasarlar nedeniyle yıl genelinde değerlendirildiğinde hasar/prim oranında önemli bir değişim görülmediğini ifade etti. Sigorta şirketlerinin ciddi rekabet içinde olduğunu ve gelişmeleri anında fiyatlara yansıttığını anlatan Hancıoğlu, "Eğer kaza frekansı düşerse bütün şirketler bunu fiyata hemen yansıtır. Kaza sayısı düşse bile dövizdeki artış nedeniyle hasar maliyetimiz düşmedi" dedi. Diğer yandan ortalama prim artışının trafik sigortasında yüzde 4 kasko sigortasında yüzde 1 olduğunu kaydederek "Sigortacı gereğini yapmış. Kriz döneminden para kazanarak çıkma diye düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

ALACAK SİGORTASI ÖNEM KAZANDI

TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan ise sigorta sektörünün sağlık sigortalarında özellikle yeni ürünler sunmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi. Şencan, pandemi nedeniyle eve kapanan insanların dijital çalışmaya ağırlık verdiğini ve bunun karşısında siber saldırıların gündeme geldiğini ve kişilerin siber sigortalara ilgisinin arttığını kaydetti. Şencan, ekonomi ile ilgili meydana gelen gelişmeler nedeniyle şirketlerin yapısının bozulmasıyla devlet destekli alacak sigortasının önem kazandığını bildirdi.

HAYAT SİGORTALARI ODAĞA OTURMALI

TSB Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas Cardif Genel Müdürü Cemal Kişmir, hayat sigortalarının son yıllarda büyük artışa rağmen GSMH'nin binde 2 ile 3'ü arasında olduğunu belirterek "Türkiye'nin büyümesiyle beraber hayat sigortalarına ihtiyaç da artacak. Krediden bağımsız hayat sigortaları net olarak odak haline gelmeli. Yeni teknolojilerin bize bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Hayat sigortalarında da çok önemli bir vergi teşviki var. Bundan sonra yapmamız gereken müşterilerde farkındalığın artması ve ürün çeşitliliğinin çoğalması ile hayat sigortacılığının odak olması" diye konuştu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB),Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında sektörle ilgili Toplantı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Şencan ve Taylan Türkölmez ile Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kişmir ve Ceyhan Hancıoğlu’nun yanı sıra Birliğin Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik Yönetim Komitelerinin de katılımıyla gerçekleşti.