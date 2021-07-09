HABERTURK.COM

AK Parti ekonomi alanında düzenlemeler içeren 25 maddelik torba teklifi Meclis’e sundu. Geçen yıl çıkartılan kanunla, 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı durdurulmuş, hükümlünün tahliye tarihinden itibaren çek bedelinin yüzde 10’unu üç ay içinde, kalanını ise ikişer ay arayla 15 taksitte ödeyebilmesine olanak tanınmıştı. Daha sonra yapılan ikinci düzenlemede üç aylık süre bir yıla çıkartılmıştı.



Bir yıllık ödeme süresi dolduğu için TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile yeni bir uzatmaya gidilirken, kapsam da genişletilecek. Buna göre, 24 Mart 2020 tarihi ile 30 Nisan 2021 tarihi arasındaki karşılıksız çek suçları da kapsama alınacak. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılacak. Kalan kısım ise 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödenecek.

- Teklif ile güvenlik korucularının ücreti askeri ücrete tamamlanıyor…

- Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan tütün ticareti yapanlara verilecek hapis cezalarına bir yıl erteleme getirilmesi öngörülüyor.

- Teklif ile OHAL sonrası yasal düzenleme ile getirilen toplu suçlarda gözaltı sürelerinin 12 güne kadar uzatılması, şirketlere kayyum atanması ve kamudan ihraçlara ilişkin yetkinin 3 yıl daha uzatılması öngörülüyor. Süre 31 Temmuz’da doluyordu.



- Teklife göre, TÜİK özel bütçeli bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılacak.



- Kooperatiflere genel kurullarını 31 Ekim’e kadar yapma imkanı tanınıyor.