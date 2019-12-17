Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

EKPSS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı! İşte EKPSS başvuru tarihleri

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavının ne zaman yapılacağı ÖSYM'nin 2020 yılı sınav takvimini açıklamasının ardından belli oldu. 2020 ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvuruları 24 Ocak 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2020 EKPSS sınav tarihi...

EKPSS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı. 

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

EKPSS 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)
 
 
SINAV TARİHİ 26.04.2020
BAŞVURU TARİHİ 24.01.2020
BAŞVURU SON 12.02.2020
GEÇ BAŞVURU 11.03.2020
GEÇ BAŞVURU SON 12.03.2020 23:59
SONUÇ TARİHİ 27.05.2020
 
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020-EKPSS/KURA
 
SINAV TARİHİ 28.04.2020
BAŞVURU TARİHİ 12.05.2020
GEÇ BAŞVURU 03.06.2020
GEÇ BAŞVURU SON 04.06.2020 23:59

EKPSS NEDİR?

 "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Bahçeli'den 'yeni parti' mesajı!
GÜNDEMBahçeli'den 'yeni parti' mesajı!
Drone ile tespit edilen saman yüklü kamyondan 330 kilogram esrar çıktı
GÜNDEMZehir tacirleri drone ile yakalandı
SON DAKİKA DEHŞET! Engelliyi dövdü! Çukara attı! Serbest! Ölmesi mi lazım?
GÜNDEMEngelliyi dövdü! Çukara attı! Serbest! Ölmesi mi ...
SON DAKİKA AYM KARARI! Anayasa Mahkemesi, gelirden yüksek nafakayı hak ihlali olarak saydı!
GÜNDEMAnayasa Mahkemesi'nden nafaka kararı!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEMMülteci krizine çözüm çağrısı
Son dakika haberleri... Diyanet'ten o tartışmaya son nokta! Hepsi kaldırılacak!
GÜNDEMDiyanet'ten flaş karar! Kaldırılacak!
Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı
GÜNDEMMert'in ölümünde yayın yasağı kararı
Elektrik kesintisi 17 Aralık! BEDAŞ elektrik kesintisi programı - Elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEMBugünkü elektrik kesintisi listesi
Dolandırıcılara 'vize' vermeyin! Mağdurlar giderek artıyor...
GÜNDEMDolandırıcılara 'vize' vermeyin!
KPSS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı! İşte KPSS başvuru tarihleri
GÜNDEMKPSS 2020 sınavı ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X