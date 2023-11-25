EKPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile EKPSS sınavı ne zaman ve hangi tarihte?

EKPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile EKPSS sınavı ne zaman ve hangi tarihte?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimini yayınladı ve her 2 yılda 1 düzenlenen EKPSS tarihi de belli oldu. Yurt genelinde sınava katılacak binlerce adayın merak ettiği sınavın başvuru günleri de açıklandı. İşte, 2024 EKPSS ile ilgili bilgiler...





