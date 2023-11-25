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        Haberler Gündem EKPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile EKPSS sınavı ne zaman ve hangi tarihte?

        EKPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile EKPSS ne zaman?

        Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS)'ye dair araştırmalar başlamış durumda. Her iki yılda bir gerçekleştirilen sınavla ilgili olarak beklenen açıklama geldi ve ÖSYM hem sınav gününü hem de sınav başvuru tarihlerini adayların erişimine açtı. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen EKPSS ne zaman ve başvurular hangi tarihte sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:44
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimini yayınladı ve her 2 yılda 1 düzenlenen EKPSS tarihi de belli oldu. Yurt genelinde sınava katılacak binlerce adayın merak ettiği sınavın başvuru günleri de açıklandı. İşte, 2024 EKPSS ile ilgili bilgiler...


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        EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.

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        EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ

        EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.

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        EKPSS SONUÇ TARİHİ

        2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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