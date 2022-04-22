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Haberler Gündem Eğitim EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama 2022: EKPSS ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
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EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama 2022: EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

EKPSS'ye girecek adaylar için geri sayımı başladı. Sınava girecek adaylar EKPSS ne zaman, kaçta yapılacak gibi sorularının yanıtını aramaya başladı. Sınava katılım gösterecek olan adaylar için sınav giriş belgesi yayınlandı. EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak gibi soruların yanıtı haberimizde...

EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama 2022: EKPSS ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS), yaklaşmasıyla sınava girecek olan adayların heyecan kat sayısı da artıyor. Sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday ise sınava giriş belgelerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesinden erişim sağlıyor. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak, saat kaçta yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte EKPSS 2022 merak edilen soruların yanıtı...

2022 EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

EKPSS sınava giriş belgesi yayınlandı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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