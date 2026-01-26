Habertürk
        EKPSS SONUÇ SORGULAMA 2026 | EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        8 Ocak tarihinde başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 19 Ocak'ta sona erdi. Belirtilen tarih aralığında tercihlerini tamamlayan adaylar, EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 26.01.2026 - 23:26 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:26
        1

        EKPSS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ocak tarihine kadar tercihlerini yapan adaylar, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. EKPSS tercih yerleştirme sonuçları, ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamladı. Geçtiğimiz yıl EKPSS tercihleri 27 Ocak'ta tamamlanmış, sonuçlar ise 12 Şubat tarihinde açıklanmıştı.

        EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. EKPSS tercih sonuçlarını Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

        3

        EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

