EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2024 EKPSS ne zaman açıklanacak?
EKPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. 28 Nisan'da düzenlenen sınavın değerlendirme süreci devam ederken "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. Sonuçlar heyecanla beklenirken ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimi ile 2024 EKPSS sonuç tarihi belli oldu. İşte, EKPSS 2024 sonuçları sorgulama sayfası...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS 28 Nisan Pazar günü 81 il genelinde gerçekleştirildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın geride kalmasının ardından gözler EKPSS sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 EKPSS sonuç tarihi haberimizin devamında...
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. EKPSS sonuçlarına ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilecek.
EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.