EKPSS tercih kılavuzu 2026: Engelli kamu personeli EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

BAKAN GÖKTAŞ DUYURMUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, EKPSS tercih takviminin yakın zamanda başlayacağını duyurmuştu. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı). Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.