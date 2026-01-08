EKPSS tercih kılavuzu 2026: Engelli kamu personeli EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım sona erdi. Kamuda engelli kontenjanı için ayrılan boş pozisyonlara tercih yapacak olan binlerce aday, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2026 EKPSS tercih kılavuzuna çevirmişti. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, ÖSYM ile 2026 EKPSS tercih kılavuzu ve tüm detaylar
Engelli vatandaşları yakından ilgilendiren EKPSS tercihleri başladı. EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihleri bugün saat 10.30’dan itibaren yapılabilecek. ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, nasıl ve nereden yapılır? İşte, EKPSS tercih kılavuzu 2026
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.
Adaylar, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURMUŞTU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, EKPSS tercih takviminin yakın zamanda başlayacağını duyurmuştu. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı). Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.