EKPSS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına engelli kamu personeli yerleştirme için tercih süreci, 27 Ocak’ta sona ermişti. Kamuda memur olma hayali kuran adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM son dakika açıklaması ile EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2025 EKPSS sonuçları sorgulama ekranı...