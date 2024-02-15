2024 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
10 Ocak tarihinde başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 19 Ocak tarihinde sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
EKPSS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ocak tarihinde sona eren Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ardından tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...
2 BİN 392 ENGELLİ MEMUR ATAMASI YAPILACAK!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı açıklamıştı.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz netlik kazanmdı. Tercih sonuçlarının Şubat ayı içerisnde açıklanması bekleniyor.
EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.