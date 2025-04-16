Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a yazdı: Tutuklanmam uyanışı tetikledi

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutulduğu Silivri Cezaevi'nden İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin konumu ve potansiyeliyle dünya için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Türkiye'nin yönünün sadece ülke için değil; uluslararası düzen için de kritik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin laik, demokratik bir modernite modeli yarattığının altını çizen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu modeli 22 yıllık iktidarında yıktığını yazdı.

Ülkenin demokratik kurumlarının aşındığını, ekonomik krizin derinleştiğini, yargının araçsallaştırıldığını ve insanların gelecek umutlarının sönümlendiğini yazan İmamoğlu, 6 yıldır yürüttüğü İBB Başkanlığı görevinde buna alternatif yeni bir model yaratmaya çalıştığını; güçlü vaatlerin hızla hayata geçirildiği bir sistemi hayata geçirdiğini belirtti.

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Toplumun artan talebi üzerine cumhurbaşkanı adayı olduğunu ancak iktidarın bu sürece saygı duymak yerine önce 31 yıllık diplomasını iptal ettiğini, 1 gün sonrasında ise kendisini gözaltına aldığını söyleyen İmamoğlu, "Beni parmaklıklar ardına yerleştirmek Erdoğan için bir zafer değildir. Aksine, bir uyanışı tetikledi" ifadesini kullandı.