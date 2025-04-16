Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a yazdı: Tutuklanmam uyanışı tetikledi | Dış Haberler

        Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a yazdı: Tutuklanmam uyanışı tetikledi

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutulduğu Silivri Cezaevi'nden Financial Times'a bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu, "Beni parmaklıklar ardına yerleştirmek Erdoğan için bir zafer değildir. Aksine, bir uyanışı tetikledi" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a yazdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutulduğu Silivri Cezaevi'nden İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a bir yazı kaleme aldı.

        Türkiye'nin konumu ve potansiyeliyle dünya için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Türkiye'nin yönünün sadece ülke için değil; uluslararası düzen için de kritik olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin laik, demokratik bir modernite modeli yarattığının altını çizen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu modeli 22 yıllık iktidarında yıktığını yazdı.

        Ülkenin demokratik kurumlarının aşındığını, ekonomik krizin derinleştiğini, yargının araçsallaştırıldığını ve insanların gelecek umutlarının sönümlendiğini yazan İmamoğlu, 6 yıldır yürüttüğü İBB Başkanlığı görevinde buna alternatif yeni bir model yaratmaya çalıştığını; güçlü vaatlerin hızla hayata geçirildiği bir sistemi hayata geçirdiğini belirtti.

        REKLAM

        Toplumun artan talebi üzerine cumhurbaşkanı adayı olduğunu ancak iktidarın bu sürece saygı duymak yerine önce 31 yıllık diplomasını iptal ettiğini, 1 gün sonrasında ise kendisini gözaltına aldığını söyleyen İmamoğlu, "Beni parmaklıklar ardına yerleştirmek Erdoğan için bir zafer değildir. Aksine, bir uyanışı tetikledi" ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin istikrarının hiçbir zaman sadece iç politika için önemli olmadığını; Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, AB aday ülke pozisyonu, Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden oluşu nedeniyle uluslararası bir öneme sahip olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Demokratik ve laik bir Türkiye sadece yardımcı değil, aynı zamanda elzemdir. AB artan meydan okumalara karşı kendini güçlendirmeye çalışırken, demokratik bir Türkiye'nin varlığı vazgeçilmezdir" diye yazdı.

        İmamoğlu, yazısını şu paragrafla bitirdi:

        "Türk halkı iki yüzyılı aşkın bir süredir anayasacılık, sivil temsil ve adalet için mücadele ederek otoriterliğin Türkiye'nin doğal durumu olduğu efsanesini çürütmüştür. Dünyanın dört bir yanında demokratik dayanışma, ortak geleceğimizi inşa etmek için artık elzemdir. Küresel demokratik gerileme dalgası Türkiye'de başlamış olabilir. Geri püskürtmenin de burada başlayacağına inanıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi