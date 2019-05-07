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Ekrem İmamoğlu kimdir? YSK, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iptal etti

Ekrem İmamoğlu, son dönemin en çok konuşulan siyasetçileri arasında yer alıyor. Son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde en fazla oyu alarak 17 Nisan'da mazbata alan Ekrem İmamoğlu'nun dün YSK tarafından verilen İstanbul'da yeniden seçim kararı ile birlikte mazbatası da iptal edildi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun hayatına dair detaylar

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu kimdir? sorusu, dün YSK'nın İstanbul'da yeniden seçim kararı almasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte başlayan süreçte en çok ismi anılan siyasetçiler arasında yer alan Ekrem İmamoğlu, 17 Nisan'da mazbata alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun yenilecek seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı CHP'nin bugün gerçekleştireceği toplantı sonucunda belli olacak. Herkesin merak ettiği Ekrem İmamoğlu'nun hayatından kesitler haberimizde. 

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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