İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı!
Ekrem İmamoğlu mal varlığını son dakika açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu taşınmaz, nakit, altın, döviz ve arabanın yer aldığı mal varlığı bildirimini paylaştı. İşte, İBB Başkanı İmamoğlu'nun mal varlığı...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu mal varlıklarını açıkladı. 2019 Yerel Seçimlerinde de mal varlığına ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Yerel Seçimleri öncesinde yine mal varlığını duyurdu. İşte, İmamoğlu çiftinin mal varlıkları...
EKREM İMAMOĞLU MAL VARLIĞI
Ekrem ve Dilek İmamoğlu'nun üzerine 16 adet taşınmaz bulunurken, 4 adet de veraset intikal halinde olan taşınmaz bulunuyor.
İmamoğlu 2013 model Volkswagen marka bir cipe, Sigsauer marka silaha sahip olduğunu duyurdu.
Diğer yandan İmamoğlu'nun iki ayrı banka hesabında 562 bin lira ve 8 milyon 166 bin lira nakit, Dilek İmamoğlu'nun hesabında ise 395 bin dolar ve 52 gr altın olduğu belirtildi.