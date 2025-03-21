İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında, 105 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, belediye bünyesindeki kreşlerle ilgili hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

"İFADE VERMEK İSTERDİM ŞU AN GÖZALTINDAYIM"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum" dedi.