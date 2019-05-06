Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması

DHA

Mısır Çarşısı'nda Ramazan alışverişi yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "YSK'nin alacağı karar, inşallah Türkiye'nin demokrasi süreci adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur" dedi

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mısır Çarşısı'nda Ramazan alışverişi yaptı. Peynir ve hurma alan İmamoğlu daha sonra gazetecilerin YSK süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, " YSK'nin alacağı karar, inşallah Türkiye'nin demokrasi süreci adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve gerçek sorunlardan uzak tutuluyor toplum. Çok uzadı, bitmesi lazım. Seçim, 31 Mart'ta yapılmıştır. Tüm gerekçeler araştırılmıştır. Tüm araştırmaların sonucu bellidir. Seçim kazananı da şu an kameralara konuşuyor. Bunu bir tek teyit etmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu, o kararı almak durumundadır. Bu kararı bekliyoruz. İnşallah, bu süreç bu akşam biter. Yarından itibaren işlerimize yine İstanbul'a odaklanmış şekilde yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlamasıyla ilgili bir soruya ise " 'Sadece protokoldeki görevimizi yaptık. Hayırlı Ramazanlar diledik. O da bize diledi" yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağrı'da terör örgütü operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMAğrı'da terör örgütü operasyonu
Muhtarlık kavgasında kuzenini öldürüp, 7 kişiyi yaralayan muhtara 29 yıl hapis
GÜNDEMMuhtarlık kavgasında kuzenini öldürmüştü, karar ...
Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 6 Mayıs (bugün) Teravih namazı saat kaçta
GÜNDEMTeravih namazı nasıl kılınır?
Tarihçi Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEMTarihçi Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de açıklamalar
GÜNDEM"İntikamları misliyle alınmıştır"
İftar vakti 2019! 6 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri! Diyanet Ramazan imsakiyesi
GÜNDEMİşte il il iftar vakitleri
Barda uzman çavuşun tabancasını çalan şüpheli tutuklandı
GÜNDEMSilah çalan şüpheli yakalandı
Oyna Kazan ipucu 6 Mayıs: Dilek Yarımadası Milli Parkı kaç yılında milli park statüsü kazanmıştır? 19.00 Oyna Kazan editör kıyağı
GÜNDEMOyna Kazan ipucu cevabı 6 Mayıs
Hadi ipucu sorusu cevabı 6 Mayıs! Cern'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın uzunluğunun yaklaşık kaç kilometredir? 20.30 Hadi ipucu
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı 6 Mayıs
Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı
GÜNDEMSarıyer'de AVM'de silahlı saldırı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X