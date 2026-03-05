Ekrem İmamoğlu: O adaya destek olurum

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 9 Mart'ta görülmeye başlanacak yolsuzluk soruşturması öncesi BBCTürkçe'ye açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, sadece hukuki savunmaya hazırlanmadığını belirterek, "Çıkış yolumuzu milletimizle paylaşmak adına önemli bir siyasi çalışmayı gerçekleştirdiğim bir süreçteyim" dedi.

Adaylığının kendisiyle ilgili bir mesele olmadığını belirten İmamoğlu, "Daha büyük bir meselenin parçası. Daha büyük mesele de şu: Türkiye bir demokrasi olarak kalacak mı, kalmayacak mı? Türkiye, iktidarların seçim yoluyla değiştiği bir ülke olarak kalacak mı, kalmayacak mı?" dedi.

REKLAM

İmamoğlu adaylık tartışmalarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi adıma şunu belirtmekte bir an bile tereddüt etmem: Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum.

Benim meselem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun meselesi değildir. Mesele Türkiye meselesi, mesele demokrasimizin akıbeti meselesidir.

Dolayısıyla, ülkenin hayrına, demokrasimizin menfaatine hangi yol daha etkin bir şekilde hizmet edecekse zamanı geldiğinde ben de o yolun yolcusu olurum."