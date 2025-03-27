Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu annesi Havva İmamoğlu ziyaret etti.

"OĞLUMU GÖRDÜM HİÇ SUÇU YOK"

DHA'daki habere göre Havva İmamoğlu, kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anne İmamoğlu, "Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Oğlumu gördüm. Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir, evladımı bütün alem, millet biliyor. Evladımın görevi devlete hizmet etmek.

"İÇERİDE DURMASINA DAYANAMIYORUM"

Halkını seviyor, halk da onu seviyor, benim gördüğüm o. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum, çıkmasını istiyorum. Morali iyi, tabi anneyim bana göstermez. Evladım beni hiç üzmek istemez" diye konuştu.