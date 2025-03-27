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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu son dakika | Anne Havva İmamoğlu'ndan oğluna ziyaret: İçeride durmasına dayanamıyorum

        Anne Havva İmamoğlu'ndan oğluna ziyaret: İçeride durmasına dayanamıyorum

        Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu annesi Havva İmamoğlu ziyaret etti. Anne İmamoğlu, "Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:19
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        Anne İmamoğlu'ndan oğluna ziyaret
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        Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu annesi Havva İmamoğlu ziyaret etti.

        "OĞLUMU GÖRDÜM HİÇ SUÇU YOK"

        DHA'daki habere göre Havva İmamoğlu, kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anne İmamoğlu, "Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Oğlumu gördüm. Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir, evladımı bütün alem, millet biliyor. Evladımın görevi devlete hizmet etmek.

        "İÇERİDE DURMASINA DAYANAMIYORUM"

        Halkını seviyor, halk da onu seviyor, benim gördüğüm o. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum, çıkmasını istiyorum. Morali iyi, tabi anneyim bana göstermez. Evladım beni hiç üzmek istemez" diye konuştu.

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