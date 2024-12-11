Eksi 17 ile en soğuk il oldu | Son dakika haberleri

Eksi 17 ile en soğuk il oldu | Son dakika haberleri

Eksi 17 ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Kentte 3 gündür devam eden sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü

Anadolu Ajansı Giriş: 11.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:46 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL