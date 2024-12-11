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        Eksi 17 ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu

        Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Kentte 3 gündür devam eden sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:46
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        Eksi 17 ile en soğuk il oldu
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        Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Tekman'ı, sıfırın altında 16,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi Yavuzlar köyü takip etti.

        Erzurum'da 3 gündür devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Gece termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü.

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        Ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

        Ardahan'da ise yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezi ve Göle ilçesinde sis ile soğuk hava nedeniyle yoğun kırağı oluştu.

        Kars'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

        Kar yağışıyla etkili olan soğuk hava ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Ağaçlar, bitkiler ve elektrik direkleri kırağıyla kaplandı.

        Vatandaşlardan Serhat Yıldız, havaların özellikle geceleri soğuduğunu belirterek, "Kar yağışından sonra havalar çok soğudu. Arabalar buz tuttu, çalışmıyor, çok soğuk" dedi.

        Bu arada Keklik Vadisi'nde küçük göletler buz tuttu, kırağıya bürünen sarıçam ağaçları da güzel görüntü oluşturdu.

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