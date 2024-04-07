Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Meksika'nın Kito Büyükelçiliği'ne yapılan polis baskınını kınayarak, "Viyana Sözleşmesi ve Meksika'nın egemenliği barbarca ihlal edildi. Meksika ile dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sistemi ve Amerikan Devletleri Örgütü'ne acil toplantı çağrısında bulunan Petro, "Kolombiya, evrensel siyasi sığınma hakkına saygı duyuyor. Her türlü desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de paylaşımında "Kito'daki büyükelçiliğin kabul edilemez ihlali karşısında Meksika ile dayanışma içerisindeyiz. Uluslararası hukukun önemli bir bileşeni olan Viyana Sözleşmesi'ne herkesin saygı duymasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi. REKLAM "BARBARLIK" Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında "Latin Amerika'da eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık yaşandı. Ekvador'un sağcı hükümeti uluslararası hukuku vahşice ihlal etti. Venezuela, bu faşist eylem karşısında sesini en güçlü şekilde duyuruyor. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile tam ve mutlak dayanışma içerisindeyiz." dedi.

Brezilya, Şili, Bolivya, Honduras, Peru ve Guatemala devlet başkanları da sosyal medya hesaplarından Meksika'ya desteklerini açıklayarak, Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'nin basılmasına tepki gösterdi. EKVATOR, MEKSİKA'YA TEPKİ GÖSTERDİ Öte yandan Ekvador Devlet Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Meksika'nın diplomatik misyona dokunulmazlık ve ayrıcalıkları "kötüye" kullandığı belirtilerek, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'a siyasi sığınma hakkı verilmesinin geleneksel hukuk anlayışına aykırı olduğu bildirildi. Ekvador'da hiçbir suçun cezasız bırakılamayacağı vurgulanan açıklamada, "Meksika halkına saygı duyduğumuzu yinelemek istiyoruz. Ekvador, egemen bir ülkedir ve kimsenin cezasız kalmasına müsaade etmez. Yolsuzlukla mücadelemize Meksika halkının anlayışla yaklaşacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullanıldı. REKLAM NE OLMUŞTU? Ekvador polisi, Aralık 2022'den bu yana Meksika'nın Kito Büyükelçiliği'nde kalan eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas'ı gözaltına almak için büyükelçiliğe baskın yapmıştı. Meksika'nın Kito Büyükelçiliği Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin büyükelçiliğe zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.