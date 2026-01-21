Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş El Bilal Toure hem rekora hem de opsiyona doğru! - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure hem rekora hem de opsiyona doğru!

        Beşiktaş formasıyla 6 gole ulaşan El Bilal Toure, 9 gol daha atarsa 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek ve tapusu siyah-beyazlıların olacak.

        Giriş: 21.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:44
        
        
        1

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı El Bilal Toure, siyah-beyazlılarda gollerine devam ediyor.

        2

        Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sol kanat ve santrforda görev verdiği 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 kez ağları havalandırdı.

        3

        Kariyerindeki en golcü sezonunda 7 kez ağları havalandıran Toure, 2 gol daha atması durumunda Beşiktaş'ta kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

        4

        Diğer yandan yıldız oyuncu satın alma opsiyonuna doğru da emin adımlarla gidiyor.

        5

        15 gol atması halinde Atalanta'dan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan El Bilal Toure, şu ana kadar 6 gol attı.

        6

        Malili yıldız sezonun geri kalanında 9 gol daha atması halinde tapusu Beşiktaş'ın olacak.

