El Bilal Toure hem rekora hem de opsiyona doğru!
Beşiktaş formasıyla 6 gole ulaşan El Bilal Toure, 9 gol daha atarsa 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek ve tapusu siyah-beyazlıların olacak.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı El Bilal Toure, siyah-beyazlılarda gollerine devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sol kanat ve santrforda görev verdiği 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 kez ağları havalandırdı.
Kariyerindeki en golcü sezonunda 7 kez ağları havalandıran Toure, 2 gol daha atması durumunda Beşiktaş'ta kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.
Diğer yandan yıldız oyuncu satın alma opsiyonuna doğru da emin adımlarla gidiyor.
15 gol atması halinde Atalanta'dan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan El Bilal Toure, şu ana kadar 6 gol attı.
Malili yıldız sezonun geri kalanında 9 gol daha atması halinde tapusu Beşiktaş'ın olacak.