        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu El Bilal Toure penaltı kaçırdı, Mali berabere kaldı - Futbol Haberleri

        El Bilal Toure penaltı kaçırdı, Mali berabere kaldı

        Afrika Uluslar Kupası 2025'in ikinci gününde oynanan üç maçta Mali ile Zambiya 1-1 berabere kalırken, Güney Afrika Angola'yı, Mısır ise son dakikada Salah'ın attığı golle Zimbabve'yi 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:47
        El Bilal penaltı kaçırdı, Mali berabere kaldı
        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) ikinci gününde 3 maç oynandı.

        A Grubu mücadelesinde Mali ile Zambiya 1-1 berabere kaldı. Mali'nin golünü 61. dakikada Lassine Sinayoko, Zambiya'nın golünü ise 90+2. dakikada Patson Daka attı.

        Mali forması giyen Beşiktaşlı El Bilal Toure ile Fenerbahçeli Dorgeles Nene karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, iki futbolcu da 76. dakikada oyundan alındı. El Bilal Toure, 42. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        GÜNEY AFRİKA ÜÇ PUANLA BAŞLADI

        B Grubu'nda oynanan maçta Güney Afrika, Angola'yı 21. dakikada Oswin Reagan Appollis ve 79. dakikada Lyle Foster'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Angola'nın golünü 35. dakikada Kocaelisporlu Show kaydetti.

        MISIR'I SALAH KURTARDI!

        Gruptaki günün son karşılaşmasında ise Mısır, son dakikalarda bulduğu golle Zimbabve'yi 2-1 yendi. Mısır'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Omar Marmoush ve 90+1. dakikada Muhammed Salah atarken, Zimbabve'nin tek golü 20. dakikada Prince Dube'den geldi.

        Turnuvada bugün C Grubu'nda Nijerya-Tanzanya ve Tunus-Uganda, D Grubu'nda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Benin ve Senegal-Botsvana maçları oynanacak.

