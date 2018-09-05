Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Artvin'in Ekonomik Geleceği' konulu istişare toplantısında yaptığı konuşmada, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanların Türkiye'nin zenginleşmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Artvin'in ekonomik gelişmesinin tek yolunun turizmden geçtiğini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şehrin kanaat önderlerinin turizm paydasında birleştiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Artvin'in geleceğinin parlak olduğuna inandığını ifade ederek, "Yıllardır hayali kurulan Cankurtaran Tüneli açıldı. Rize-Artvin-Ardahan karayolunda Türkiye'nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli oldu. Cankurtaran Tüneli ile Artvin bir lojistik geçiş merkezi olacak, aynı zamanda da turizmin gelişmesine de araç olacak. " diye konuştu.

Rize-Artvin havalimanının da şehrin ekonomisinin gelişmesi için olmazsa olmaz mekanizmalarından birisi olacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havaalanı Rize-Artvin havaalanı olacak." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Sarp Sınır Kapısı'nı modernize ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımız bitmek üzere. İnşallah kullanım kapasitesini 2 katına çıkarmış olacağız. Bundan da en çok istifade edecek il Artvin." şeklinde konuştu.

"NEFES KREDİSİ'NDE YENİ BİR FAZ BAŞLATTIK"

TOBB olarak "Nefes Kredisi"nde yeni bir faz başlattıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"81 ildeki tüm odalar ve borsalarla TOBB olarak elimizdeki tüm kaynakları bir araya getiriyoruz. Yıllık yüzde 22 faiz, azami 200 bin lira olmak üzere 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli olarak bu krediyi önümüzdeki haftadan itibaren üyelerimizin kullanımına sunmuş olacağız.

Bankalardan kredi kullanırken istenilen teminatı da TOBB olarak Kredi Garanti Fonuyla sizlere kefil oluyoruz. Bankalara diyoruz ki 'biz üyemize kefiliz. Krediyi ver'. Yani teminat bulma işini de kolaylaştırdık."

Hisarcıklıoğlu, bir diğer önemli sıkıntının istihdam maliyetleri olduğunu dile getirerek, "Bu konuda da hükümetimizle istihdam seferberliği başlatmıştık, hala devam ettiriyoruz." dedi.

Ekonomideki sıkıntılara da değinen Hisarcıklıoğlu, teşvik ve desteklerin artık daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, tüm bu süreçte millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Sadece son 25 senede iç ve dış kaynaklı onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik. Bu tekerlek tümsekte kalmaz, yola devam edecek. Kimse de bunu durduramaz. İnşallah yine hep birlikte el ele verip ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Bizim bir hedefimiz var; ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak. Bunu da Türk özel sektörü yapacak. Allah sizlerden razı olsun, başarılarınız daim olsun." diye konuştu.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programa AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, iş adamları ve vatandaşlar da katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Artvin'deki programları kapsamında Artvin Valiliği ile Artvin Belediyesini de ziyaret etti, ilin ekonomisiyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.





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