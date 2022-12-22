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Haberler Sağlık
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El parmağının ucu kopan hastaya, ayak parmağından doku nakledildi

Keserle yaralanma sonucu el parmağının ucu kopan hasta, "süpermikrocerrahi" yöntemi ile ayak parmağından alınan yumuşak dokunun el parmağına nakli sonrasında sağlığına kavuştu

El parmağının ucu kopan hastaya, ayak parmağından doku nakledildi
El parmağının ucu kopan hastaya, ayak parmağından doku nakledildi
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Uygulama, Ankara Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü başkanlığındaki Dr. Öğretim Üyesi Hasan Murat Ergani, Dr. Öğretim Üyesi Burak Yaşar ve Dr. Melih Çakaroğlunun yer aldığı ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ünlü, "süpermikrocerrahi" yöntemiyle gerçekleştirdikleri doku nakli uygulamasına ilişkin bilgi verdi.
Kritik olan ve çok hassas uygulama gerektiren doku nakillerinde literatürde "süpermikrocerrahi" olarak yer alan yöntemin kullanıldığını belirten Ünlü, bunun çok ehil ellerde yapılabilen ve dünyada sınırlı örnekleri olan bir cerrahi işlem olduğunu vurguladı.

Ünlü, süpermikrocerrahiyi, "genellikle, mikroskop altında, çok özellikli ekipmanlarla görülebilen, bir milimetreden küçük olan damarların birbirine bağlanarak bütünlüğünün sağlanabilmesine olanak sağlayan cerrahi işlem" şeklinde anlattı.

Hem yurt dışında hem Türkiyede oldukça nadir yapılan uygulamada başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için alanda tecrübeli bir ekibin gerekliliğini vurgulayan Ünlü, "Türkiyedeki en önemli mikrocerrahi merkezlerinden biri Ankara Şehir Hastanesidir. Ortalama yılda 300ün üzerinde özellikli mikrocerrahi ve süpermikrocerrahi işlemi yapılmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Ünlü, gerçekleştirilen uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Hastamız bize başvurduğunda, keserle yaralanma sonucunda el parmağından birinin uç kısmını kaybetmişti. Bu kayıp sonrasında acil ameliyata alındı. Kopan parçanın hasar görmesi dolayısıyla istenilen sonuç elde edilemedi. Bir kişinin vücudundan tamamı ile bağlantısı kesilmiş olan parmak, el, kol gibi bir parçasının yeniden yerine cerrahi olarak dikilmesi olarak isimlendirilen işleme replantasyon denilmektedir. Sonuçtan memnun olmayınca, hastanın da rızasını alarak zor bir ameliyatı planladık.

Hastamızın ayağının ikinci parmağının arkasından çok küçük bir dokuyu, mikroskop altında alarak, elindeki kopan parmak ucunu tekrar oluşturabilmek için süpermikrocerrahi yöntemle naklettik. Büyük bir ekip olarak çalıştık, başarılı bir şekilde tamamladık. Uygulama, genel anestezi altında gerçekleştirildi."

Ayak parmağından alınan dokunun hastaya hiçbir şekilde zarar vermediğini, ayağını kullanmasına engel olmadığını dile getiren Ünlü, "Ayak parmağındaki doku, hastanın yürümesi, koşması ya da normal işlevlerini yerine getirmesine engel olmayacak şekilde alınıyor" dedi. Ünlü, işlemin yaklaşık 4 saat sürdüğünü söyledi.

"EL PARMAK UCUNU HİSSEDEBİLECEK"

Ekipte yer alan hekimlerden Melih Çakaroğlu da hastanın cerrahi sonrası genel sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Çakaroğlu, hastanın parmak ucunun kopması sonucu kemiği açıkta bırakan ağır yarası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Kopan parmak ucu normalde yerine dikilebiliyor ancak bu vakada kopan kısım keserle ezildiğinden, çok deforme olmuştu ve bunun tam olarak tutması söz konusu değildi. O nedenle, parmağını gelecekte rahatlıkla kullanabilmesi için bu yöntemi uyguladık. Ameliyat çok güzel geçti. Hastamızın şu anda durumu oldukça iyi. Şu an bile parmağını kullanabiliyor. Yine de biz yaklaşık 2 ay ağır işlerde çalışmasını istemiyoruz. Hastamızın, ayak parmağından aldığımız dokunun sinirleri de olduğundan, el parmak ucunu hissedebilecek. Ayak parmağında da bir sorun olmayacak, his kaybı da bulunmayacak."

"PARMAĞIMI HAREKET ETTİREBİLİYORUM"

Süpermikrocerrahi ile tekrar sağlıklı bir el parmağına kavuşan inşaat işçisi 22 yaşındaki Doğukan Demir ise mangal yakmak için odun kırarken, keserin kazayla el parmağından birine denk geldiğini ve parmağının ucunu kopardığını anlattı.

Demir, parmağını kaybetme korkusuyla hemen hastaneye başvurduğunu belirterek, "Bir daha işimi yapamayacağım endişesiyle hastaneye geldim. Hocalarım beni rahatlattı ve her şeyin iyi olacağını söyledi. Çok mutlu oldum, çünkü parmağım kopsa, bir daha kendi işimde çalışamazdım, bu benim ekmek param. Ameliyat çok başarılı geçmiş, beni iyileştirdiler. Şimdi, parmağımı hareket ettirebiliyorum. Ayak parmağım da el parmağım da iyi, hiçbir engel yok" diye konuştu.

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