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        Haberler Dünya El Salvador'da inşa edilen dev hapishaneye 2000 çete üyesi daha nakledildi | Dış Haberler

        El Salvador'da inşa edilen dev hapishaneye 2000 çete üyesi daha nakledildi

        Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Tecoluca bölgesinde Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla 2023'ün başlarında inşa edilen Latin Amerika'nın en büyük hapishanesi Terör Muhafaza Merkezi CECOT'a yeni mahkum sevkiyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:30
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        Güvenlik güçlerince çetelere karşı ülkenin çeşitli noktalarında yürütülen operasyonlar sonucu gözaltına alındıktan sonra tutuklanan suç örgütü üyesi 2000 kişi, tutuldukları hapishanelerden alınarak 40 bin kişilik mega hapishane CECOT'a nakledildi.

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        Yüksek güvenlikli hapishane, başkent San Salvador'a 75 kilometre mesafedeki bir vadide 166 hektarlık alana inşa edildikten sonra hizmete açılmış fakat tutuklu ve hükümlülere karşı "kötü muamele" gerekçesiyle sivil toplum kuruluşları tarafından "insan haklarının kara deliği" olarak nitelendirilmişti.

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        El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2022 yılında çete şiddetinin yarattığı kaosu kontrol altına almak için olağanüstü hal rejimini uygulamaya koydu.

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        Anayasal hakların kısıtlanmasına neden olsa da bu yönetim biçimi, kısa sürede sonuç verdi ve sokaktaki suç oranlarında düşüş sağladı.

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        2022'de 1140 olan cinayet sayısı, 2023'te 22'ye geriledi.

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        Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 939 ateşli silah ve 8 bin araç ele geçirildi. Ancak El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin uygulamaya koyduğu olağanüstü hal nedeniyle sivil toplum kuruluşları (STK), 78 binden fazla kişinin herhangi bir delil olmadan tutuklandığını ve keyfi uygulamaların yaygınlaştığını öne sürüyor.

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        STK'ler, ülkede keyfi gözaltı ve işkence gibi birçok insan hakları ihlali yaşandığını öne sürüyor. Hatta gözaltına alınan tutuklulardan 180'den fazlasının işkence sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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