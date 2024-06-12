El Salvador'da inşa edilen dev hapishaneye 2000 çete üyesi daha nakledildi

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 939 ateşli silah ve 8 bin araç ele geçirildi. Ancak El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin uygulamaya koyduğu olağanüstü hal nedeniyle sivil toplum kuruluşları (STK), 78 binden fazla kişinin herhangi bir delil olmadan tutuklandığını ve keyfi uygulamaların yaygınlaştığını öne sürüyor.