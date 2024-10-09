Elazığ'da 22 kaçak avcı yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekiplerin Elazığ genelindeki denetimlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Bir adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve akünün de ele geçirildiği av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.