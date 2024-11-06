Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da halk ekmek satışı yarın başlıyor | Son dakika haberleri

        Elazığ'da Halk Ekmek Üretim Tesisi yarın hizmete giriyor

        Elazığ Belediyesi, Halk Ekmek Üretim Tesisi'ni yarın hizmete açıyor. Günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesis, haftanın 7 günü hizmet verecek. Elazığ Belediyesi'ne ait 4 nokta ile kentin çeşitli bölgelerindeki 48 adet büfede satışa sunulacak olan ekmeğin fiyatı da açıklandı. Tesiste yakın bir tarihte glütensiz ekmek üretimine de başlanacağı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da halk ekmek satışı yarın başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisi, yarım hizmete giriyor.

        Üretimin tüm aşamalarının hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede gerçekleştirileceği belirtilen Halk Ekmek Üretim Tesisi, Yıldızbağları Mahallesi'nde toplam 725 metrekare alan üzerinde bulunuyor. Günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesis, pazar günleri de hizmet verecek.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Üretim Tesisi olmak üzere Elazığ Belediyesi'ne ait 4 nokta ile kentin çeşitli bölgelerindeki 48 adet büfe satışa sunulacak ekmeğin fiyatı 7 TL olarak açıklandı. Ayrıca tesislerde yakın bir süreçte glütensiz ekmek üretimine de başlanacağı belirtildi.

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kıymetli hemşehrilerimizin sofralarına sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ekmeği ulaştırma amacı ile 'Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu' kapsamında Halk Ekmek Üretim Tesisi'mizi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 7 Kasım Perşembe günü açılışını gerçekleştireceğimiz Halk Ekmek Üretim Tesisimiz aziz şehrimize hayırlı olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
        #halk ekmek üretim tesisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"