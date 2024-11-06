Elazığ'da halk ekmek satışı yarın başlıyor

Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisi, yarım hizmete giriyor.

Üretimin tüm aşamalarının hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede gerçekleştirileceği belirtilen Halk Ekmek Üretim Tesisi, Yıldızbağları Mahallesi'nde toplam 725 metrekare alan üzerinde bulunuyor. Günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesis, pazar günleri de hizmet verecek.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Üretim Tesisi olmak üzere Elazığ Belediyesi'ne ait 4 nokta ile kentin çeşitli bölgelerindeki 48 adet büfe satışa sunulacak ekmeğin fiyatı 7 TL olarak açıklandı. Ayrıca tesislerde yakın bir süreçte glütensiz ekmek üretimine de başlanacağı belirtildi.