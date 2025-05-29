Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Palu ilçesi Kayahisar Köyü yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, araçta bulunan M.Ö. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.