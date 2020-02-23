AA

Bugüne kadar hasarlı 1166 binanın yıkıldığını dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, hasar tespitlerine Elazığ ve Malatya'da 12 bin 862 itirazın yapıldığını, teknik ekiplerin bu itirazları değerlendirdiğini kaydetti.

'1 MİLYON 860 BİN ÖĞÜN YEMEK DAĞITILDI'

Elazığ ve Malatya'ya depremin ardından kamu kaynaklarının hızla aktarıldığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesine kamu kaynağı olarak aktardığımız ayni ve nakdi toplam yardım miktarı 458 milyon 154 bin 235 lira. Bunun içerisinde çadırından battaniyeye, sobadan kömüre kadar yardımlar var. Ayni ve nakdi olarak AFAD, Kızılay, Cumhurbaşkanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın gönderdikleri de bu tutarın içerisindedir. Depremden etkilenen yıkık ve ağır hasarlı olarak nitelendirdiğimiz 5 bin 640 aileye kiracı, ev sahipliği ve iş yeri sahipliği olarak nakdi olarak yardımda bulunulmuştur. Depremin olduğu günden bugüne kadar 1 milyon 860 bin öğün yemek dağıtıldı."

'500 KONTEYNER HAZIR'

Bakan Süleyman Soylu 5 bin 222 konteynerden oluşan geçici konaklama merkezlerinin altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk konteynerden müteşekkil geçici konaklama, barınma merkezimize bugün Elazığlı hemşehrilerimizi alacağız. Birinci etap olarak yaklaşık 500'ü bugün hazır. Bugün inşallah bir kısmı çadırlardan, bir kısmı ailelerinin ve akrabalarının yanında kalanlar buralara geçecekler. Peyderpey geçici konaklama merkezine geçişler devam edecek. Buradaki çalışmalarımız için hem Çevre ve Şehircilik Bakanımız hem de Milli Eğitim Bakanımız Elazığ'dalar, çalışmaları bir şekilde hep birlikte devam ettiriyoruz."