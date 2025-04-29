Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 29.04.2025 - 02:56 Güncelleme: 29.04.2025 - 02:56
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, Malatya Caddesi Misland kavşağında SUV tipi araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile SUV tipi araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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