Elazığ'da korkutan deprem! 3 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Elazığ ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 3 Mayıs Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 3 Mayıs Cuma Elazığ'da meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 3 Mayıs Cuma son dakika depremleri hakkında bilgiler...
ELAZIĞ'DA DEPREM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.