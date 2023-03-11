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ELAZIĞ´da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan ve tahliye edilip yıkım kararı verilen 2 katlı binanın bir kısmı çöktü.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ´da, Mustafapaşa Mahallesi´ndeki 2 katlı binada ağır hasar oluştu. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bina tahliye edilerek, yıkım kararı verildi. Tahliyesi biten binanın bir kısmı, saat 22.00 sıralarında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Ceptelefonu görüntüsü

Yıkılan kısımdan detay

Genel detay görüntülerHaber Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-11 00:26:54



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