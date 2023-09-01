16 yaşındaki bisikletliye otomobilin çarptığı kaza kamerada
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kimliği belirsiz sürücünün kullandığı otomobille çarptığı bisikletli A.K. (16) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AAY 930 plakalı otomobil, bisikletle karşıya geçen A.K.'ye çarptı. A.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-09-01 11:56:51