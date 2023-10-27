Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp parka daldı; 1 ölü, 15 yaralı (2)
Giriş: 27.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:28
1KİŞİHAYATINI KAYBETTİ
Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, ardından parka girerek ağaca çarptığı kazada yaralanan 16 kişiden Aslan Ülgün (63), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ülgün'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Öte yandan polisin ilk incelemesinde, midibüsün araç muayenesinin bulunmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.