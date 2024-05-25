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        Elazığspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play- Off finalinde 52 Orduspor'u 3-0 yenen Elazığspor, 2'nci lige yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 23:57 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:00
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        Elazığspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması
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        TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup Play- Off finalinde 52 Orduspor’u 3-0 yenen Elazığspor, 2’nci lige yükseldi. Maçın ardından binlerce Elazığlı, cadde ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yaptı.

        TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup Play-Off finalinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta 52 Orduspor ile karşılaşan Elazığspor, Beykan Şimşek, Çağrı Yağız Yasak ve Murat Torun’un golleriyle rakibini 3-0 yenerek mağlup etti. Galibiyetle Elazığspor TFF 2’nci lige yükselirken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte binlerce Elazığlı, sokaklara çıkarak şampiyonluk kutlaması yaptı. Kentin en işlek caddelerinden Gazi ve Vali Fahri Bey caddelerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, marşlar söyleyip meşale yakarak uzun süre şampiyonluğu kutladı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Tezahürat yapan taraftarlar

        - Meşalelerin yakılması

        - Araç konvoyları

        - Bayrak sallayan çocuklar

        - Kar maskeli taraftardan detay

        - Genel ve detay görüntüler

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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