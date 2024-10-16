Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (7)

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'a geldi. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) oluşturulan kriz masasında, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun başkanlığında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

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