Elazığ'da beton pompası aracının çarptığı yaya öldü

Olay, öğle saatlerinde Şehit İdris Doğan Caddesi’nde meydana geldi. B.T. idaresindeki 23 AAD 333 plakalı beton pompası aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Mamur'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mamur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mamur'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülürken, B.T. gözaltına alındı.

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