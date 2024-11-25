TIR'ın çarptığı yaya öldü

TIR şoförü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Yolçatı mevkisinde meydana geldi. A.D. (38) idaresindeki 12 ACD 361 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Rıza Pamuk’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pamuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Ali Rıza Pamuk doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Pamuk'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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