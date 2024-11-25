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        TIR'ın çarptığı yaya öldü

        ELAZIĞ-Bingöl kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Ali Rıza Pamuk (39), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:25
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        TIR'ın çarptığı yaya öldü
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        ELAZIĞ-Bingöl kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın çarptığı Ali Rıza Pamuk (39), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Yolçatı mevkisinde meydana geldi. A.D. (38) idaresindeki 12 ACD 361 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Rıza Pamuk’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pamuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Ali Rıza Pamuk doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Pamuk'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        TIR şoförü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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