Kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdi; yakalandı (2)

Elazığ'dadüz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen A.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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