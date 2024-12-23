Elazığ'da 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı, Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Van'dan gelen bir kamyon, Kovancılar ilçesi Gülüşkür yolunda durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi. Kaçak etleri temin ettiği belirlenen Ö.A., sevk eden N.Ş. ve teslim alacağı öğrenilen L.T., gözaltına alındı. Kaçak etlere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.