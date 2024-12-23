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        Elazığ'da 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi

        ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:00
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        Elazığ'da 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi
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        ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı, Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Van'dan gelen bir kamyon, Kovancılar ilçesi Gülüşkür yolunda durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi. Kaçak etleri temin ettiği belirlenen Ö.A., sevk eden N.Ş. ve teslim alacağı öğrenilen L.T., gözaltına alındı. Kaçak etlere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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