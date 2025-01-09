Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        CHP'nin 'Çalışma Grubu' heyeti, Elazığ'da

        CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 21 milletvekilinden oluşan 'Çalışma Grubu' heyeti, deprem bölgelerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 20:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin 'Çalışma Grubu' heyeti, Elazığ'da
        ABONE OL

        CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) 21 milletvekilinden oluşan ‘Çalışma Grubu’ heyeti, deprem bölgelerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi.

        Başkanlığını Milletvekili Gürsel Erol’un yaptığı, 21 milletvekilinden oluşan ‘Çalışma Grubu’ heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Heyetteki milletvekilleri Gürsel Erol, Aliye Timisi Ersever, Ayça Taşkent, Harun Özgür Yıldızlı, Mehmet Tahtasız, İsmet Güneşhan, Utku Çakırözer, Semra Dinçer, Sezgin Tanrıkulu, Nermin Kara Yıldırım, Evrim Karakoz, Ali Karaoba, Serkan Sarı, İzzet Akbulut, Reşat Karagöz, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Mühip Kanko, Sibel Suiçmez, Cem Avşar, Elazığ Havalimanı’nda İl Başkanı Onur Özkan, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve partililer tarafından karşıladı.

        ‘HAZIRLANACAK RAPOR, ÖZEL VE BAKANLIKLARA SUNULACAK’

        Burada konuşan Gürsel Erol, 2020 depremi sonrasında yapılan çalışmalar ve Elazığ’ın lojistik merkezi olabilmesi için çeşitli temaslarda bulunacaklarını, incelemeler sonrası hazırlanacak raporun da Genel Başkan Özgür Özel ve ilgili bakanlıklara sunacaklarını belirterek, “2020 yılında Elazığ’da yaşanan deprem sonrası yapılan konutlarla ilgili, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerle ilgili, hak mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili, şehrimizin ekonomisinin canlanmasıyla ilgili, geleceğe yönelik bir lojistik merkezinin oluşturulup bölgede olabilecek depremlere yönelik tedbirlerin alınmasıyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonla ilgili olarak bizler buradayız. Buradaki incelemelerimizden, mağdurlardan vatandaşlarımızın taleplerini aldıktan sonra bir rapor halinde önce Sayın Genel Başkanımıza sunacağız sonra ilgili bakanlarımızı ziyaret edeceğiz. Aslında Elazığ bir anlamda eksiklerimizin tamamlanmasıyla depreme dirençli bir kent haline getirildi. Bundan sonra yapılması gereken çevre illerdeki olası depreme karşı Elazığ’ın bu hazırlığını buna yönelik müdahale edebilecek, lojistik destek sağlayabilecek bir merkez haline getirmek. Elazığ ile ilgili düşüncelerimiz bu” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Adıyaman'da kaza: 3 ölü, 4 yaralı
        Adıyaman'da kaza: 3 ölü, 4 yaralı
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Elazığ'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan kişinin cenazesi Ela...
        Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan kişinin cenazesi Ela...
        Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı
        Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müzedeki fincan sayısı 7 bini geçti
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müzedeki fincan sayısı 7 bini geçti